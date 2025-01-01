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SCORPIONS не думают о новом материале



В недавнем интервью Radioacktiva у участников SCORPIONS спросили, есть ли у них какие-то планы относительно нового материала.



Klaus ответил:



«Мы очень заняты гастролями, поэтому необходим момент, когда группа снова соберётся в студии и мы сможем вместе создавать новую музыку. Но сейчас мы отмечаем 60-летие SCORPIONS, и нам предстоит ещё не раз объехать множество мест по всему миру. Поэтому сейчас не самый подходящий момент, чтобы создавать что-то новое. Но, может быть, получится создать песню или две, но не альбом вроде "Rock Believer"».



Rudolf добавил:



«Подумайте о том, разве мы будем тратить наше драгоценное время SCORPIONS для студии?! Это было бы ужасно. Мы должны отрываться как сумасшедшие. [Смеётся]. Так что в этом и есть смысл. Мы хотим вместе со всеми людьми по всему миру радоваться тому, что рок всё ещё жив, и мы всё ещё живем, и мы всё ещё наслаждаемся выступлениями, и мы любим вас!»







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