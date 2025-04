сегодня



LOU GRAMM выступил с FOREIGNER



FOREIGNER выступлением 28 апреля в Arena Ciudad de México, Mexico City, Mexico, открыли латиноамериканский тур. Партии вокала исполнял Luis Maldonado, а на последние четыре песни вышел Lou Gramm:



01. Double Vision

02. Head Games

03. Cold As Ice

04. Waiting For A Girl Like You

05. That Was Yesterday

06. Dirty White Boy

07. Feels Like The First Time

08. Urgent

09. Keyboard Solo

10. Drum Solo

11. Juke Box Hero (with Lou Gramm)

12. Long, Long Way From Home (with Lou Gramm)

13. I Want To Know What Love Is (with Lou Gramm)

14. Hot Blooded (with Lou Gramm)







