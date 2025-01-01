сегодня



STRYPER готовы к Рождественскому альбому



Лидер STRYPER Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет, я просто хотел рассказать обо всех последних событиях.



Завтра мы возвращаемся в студию, чтобы записать полноформатный рождественский альбом!



Мы сдадим его к началу июля и, наконец, у нас будет долгожданный рождественский альбом!



В него войдут 5 оригинальных рождественских песен (включая ремейк «Reason For The Season») и 5 традиционных рождественских песен (включая ремейк «Winter Wonderland»).



Это Рождество станет особенным для поклонников STRYPER во всем мире!»











+0 -0



просмотров: 106

