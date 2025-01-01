сегодня



SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»



SAMMY HAGAR в недавнем интервью поговорил о взаимоотношениях с ALEX VAN HALEN, который отказался упомянуть Sammy в своих мемуарах "Brothers":



«Я разговаривал об этом с несколькими людьми, включая бывшего менеджера VAN HALEN Irving Azoff. Я спрашивал его: "В чём проблема?" И некоторые люди отвечали мне: "Cabo Wabo". Когда-то все участвовали в создании VAN HALEN, все были партнёрами. А потом им это стало не нужно, когда оно стало приносить убытки, и они отдали всё вам, а вы вернули этот материал и заработали на нём сотни миллионов долларов. И они злятся. Алекс злится из-за этого". На что я ответил: "Как, чёрт возьми, они могут злиться из-за этого? Они дали мне всё это, бросили меня, оставили одного. И они сказали, что я возмещу им ущерб в случае, если на меня подадут в суд и я потеряю всё. Они заставили меня подписаться под этим". И я подумал: "Надеюсь, такого не случится"».



Ссылаясь на свою автобиографию 2011 года «Red: My Uncensored Life In Rock», в которой Sammy обрушился с критикой на брата Alex'a, Эдди Ван Халена, заявив, что гитарист был неопрятным, пугающе худым, пил вино прямо из бутылки, лишился части языка (после перенесённой болезни) и нескольких зубов, он продолжил:



«О книге заговорили. Книга была честной. В ней хорошо описано, что Эдди был в полном раздрае во время того тура. Но я не хочу сейчас говорить об Эдди гадости. Это дела давно минувших дней.



Я думаю, Al злится, потому что я исполняю музыку VAN HALEN вместе с Майком Энтони, а он не может этого делать. Он не певец. Он не гитарист. Он не лидер группы. И похоже, что он не хочет или не может больше играть на барабанах, и он не может сочинить новую пластинку. Alex не был автором песен в группе. Он был барабанщиком. Мы с Эдди сочиняли песни. David Lee Roth и Эдди написали песни, и поэтому мы можем выйти на сцену и исполнить их. И я думаю, что его очень беспокоит то, что мы с Майком всё ещё поём эти песни. Мне было бы неприятно. Если бы я поставил себя на его место, я бы чувствовал себя ужасно, если бы больше не мог этого делать. Но я самый счастливый парень из всех. Это само по себе бесит людей. Людям не нравится, когда кто-то слишком счастлив».



Когда интервьюер отметил, что у Alex'a были реальные проблемы со здоровьем и у него есть причины чувствовать обиду, Sammy ответил:



«Да, я бы тоже так сказал. И я смирился с этим. Al, всё в порядке. Просто оставь меня в покое. Я оставлю тебя в покое. Всё хорошо. Между прочим, я зарабатываю тебе деньги, Al. Я продаю пластинки VAN HALEN и поддерживаю это имя, поддерживаю эту музыку».







+0 -0



просмотров: 346

