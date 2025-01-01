Новое видео DEADGUY

"Kill Fee", новое видео группы DEADGUY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Near-Death Travel Services", выходящего 27 июня на Relapse Records:
01. Kill Fee
02. Barn Burner
03. New Best Friend
04. Cheap Trick
05. The Forever People
06. War With Strangers
07. Knife Sharpener
08. The Alarmist
09. The Long Search For Perfect Timing
10. All Stick & No Carrot
11. Wax Princess
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