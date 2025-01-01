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Концертное видео EPICA



Beyond The Matrix, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошли в Digipak, Earbook и Boxset издание нового альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.







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