сегодня



Новое видео THE HAUNTED



“In Fire Reborn”, новое видео группы THE HAUNTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Songs Of Last Resort", выходящего 30 мая на Century Media Records:



01. Warhead (03:39)

02. In Fire Reborn (03:18)

03. Death To The Crown (02:56)

04. To Bleed Out (04:29)

05. Unbound (03:34)

06. Hell Is Wasted On The Dead (02:53)

07. Through The Fire (03:01)

08. Collateral Carnage (04:03)

09. Blood Clots (01:30)

10. Salvation Recalled (03:26)

11. Labyrinth Of Lies (03:30)

12. Letters Of Last Resort (04:06)







+1 -0



просмотров: 107