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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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Mr. Big

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Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»



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ERIC MARTIN в недавнем интервью ответил на вопрос, было ли для него "эмоционально тяжело" в последний раз со сцены спеть песни MR. BIG:

«Да, на самом деле, последнее шоу должно было состояться в августе 2024 года в Румынии. Потом японцы попросили два концерта в Осаке и Токио. А потом неожиданно попросилась Индия, и мы отыграли там пару концертов - огромные фестивали, и мы были хедлайнерами. Мы уже давали несколько концертов в Индии. Мы выступили в Осаке, что было просто великолепно, а затем в Токио в Будокане. Там было столько народу, сколько я никогда не видел. Обычно это 12 000 или 13 000 человек, но в этот раз они продали и задние ряды, так что было 14 000, может быть, 15 000. Это было грандиозно. Мы уже играли в Японии в начале тура, в первые пару недель. Я сказал об этом на днях на радиошоу: некоторые люди думают, что это, типа, «О, это денежный лохотрон». Но нет, это не так. Японцы были теми, кто открыл дверь для MR. BIG, и они - самая большая аудитория. Не в обиду всем остальным, но они - самая лучшая аудитория на свете.

Если вы когда-нибудь играли в Японии... вы просто упустили момент, если не играли там. В других местах — в Финляндии, Южной Америке, Америке, Европе — зрители совсем другие. Но в Японии... Они просто останавливаются и ждут, пока ты заговоришь. Сначала ты думаешь: «Не знаю, нравится ли им это», но 15 000 человек молча следят за каждым твоим словом. И я такой: «Ладно, следующая мелодия...» Да. Нет, нет, нет — но они любят нас. И я чувствовал эту любовь, очень сильно. Когда они попросили нас вернуться, мы все были в восторге — Billy [Sheehan, бас], Paul [Gilbert, гитара], Nick [D'Virgilio, барабаны] и я. Это был идеальный способ закончить все. Да, но меня очень расстраивает то, что нам пришлось это закончить. Мы должны были, могли, могли бы продолжать. Но так уж вышло. Так хрустит крошка печенья».

Что касается возможности продолжения шоу MR. BIG в будущем, Eric сказал:

«Слушайте, я не собираюсь... Это правда: я слышал, как Billy Sheehan — хотя я не так часто слушаю его интервью — говорил: »Никогда не говори никогда« и »Кто знает?". Может быть, после реюнион-тура THE WINERY DOGS, когда они когда-нибудь дадут свой прощальный концерт, если мы еще будем живы и здоровы, может быть, мы сделаем еще один тур MR. BIG. Надеюсь, ребята, вы все еще хотите, чтобы мы вернулись, а?»




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