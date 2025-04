сегодня



LORRAINE LEWIS: «Меня уволили из VIXEN»



LORRAINE LEWIS в недавнем интервью ответила на вопрос о том, почему покинула состав VIXEN в 2024 году:



«Я не ушла. Меня уволили. И это правда. И я хочу сказать, что когда все это произошло, я была в шоке, потому что я была в группе более пяти лет, и я знаю, что делала свою работу, и я считаю, что я подняла группу. И люди могут сказать: «О, она думает, что она вся такая», просто потому, что это прозвучало из моих уст. Но я и правда в это верю. Я считаю, что вдохнула в группу новую жизнь. Я из школы David Lee Roth, так что я у всех на виду и часто показываю язык, когда нахожусь на сцене, потому что это словно восклицательный знак, когда ты там, наверху, и это чертовски приятно. Я отлично провела время.



Я определенно скучаю по девушкам [VIXEN]. Но в то же время я думаю, что все происходит не просто так. И я знаю, что мой путь — это мой собственный путь и мое собственное приключение, которое я должна реализовать. Поэтому я довольна тем временем, которое провела с ними. Мы отыграли несколько удивительных туров, потрясающих шоу.



И она никогда не была моей группой. Я знала, что это не мой коллектив, но я выкладывалась по полной и думаю, что мы чертовски хорошо провели время, и, опять же, подняли бренд, это точно, и я реально сделала все, что могла, чтобы стать тем лидером, который, как я думала, им нужен».



Что касается причин, по которым ее уволили из VIXEN, Lorraine сказала:



«Я и по сей день не знаю причины; мне никогда ее не называли. До начала летнего тура [2024] оставалось две недели, и у меня были новые наряды и все остальное... Я спросила, почему. Я спрашивал, почему, но мне сказали, что причины не имеют значения. И это на самом деле правда».



Высказав свою теорию о том, почему ее могли уволить из VIXEN, Lorraine добавила:



«Я просто скажу: группой управляет [барабанщица] Roxy. Это ее группа. И я знаю Roxy очень долгое время. Я знаю ее уже 30 лет... Думаю, может быть, я для нее всегда была слишком крутой, потому что я все делаю сама. Я здесь не для того, чтобы причинить кому-то боль. Я здесь, чтобы веселиться, жить полной жизнью и проявлять себя. А рок-н-ролл — это рок-н-ролл. Рок-н-ролл нельзя приручить. Так что я не хочу, чтобы меня приручали. [Смеется]



Как все было я рассказала в подкасте Троя Патрика Фаррелла [«This That And The Other»], когда это случилось. Мне потребовалось несколько недель, чтобы заговорить об этом. Но прошел уже почти год. В мае будет год. Я была в студии, записывалась с [вокалистом FOREIGNER] Lou Gramm, а через два дня мне позвонил менеджер. И это было что-то вроде "Вау, что, черт возьми, только что произошло? Это вообще немыслимо"».



Размышляя о том, что она чувствовала после того, как узнала, что больше не является вокалисткой VIXEN, Lorraine сказала:



«Признаюсь, первые несколько недель я просыпалась по утрам, и мне казалось, что я нахожусь во сне. Я почти не могла стоять на ногах, даже просто ходить, вставать с кровати и идти. В голове крутился вихрь мыслей: "Неужели это произошло? Неужели я больше не в группе?". Потребовалось время, чтобы это осознать. И это было на самом деле сложно, очень эмоционально — справиться с этим, но в то же время я верю в судьбу и Вселенную, и в то, что хорошее происходит со мной, а если я действительно верю в то, чем я подпитываю себя или других людей, я должна в это по-настоящему верить. Если я говорю, что знаю, что у меня всегда все получается, значит, я знаю, что иногда что-то не получается. И это часть Вселенной, подталкивающей вас к вашему пути. Я смирилась с этим... Но постепенно, год спустя, я даже не могу рассказать вам, сколько удивительных возможностей у меня сейчас на руках!»







