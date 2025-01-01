Новая песня SKUNK ANANSIE

Animal, новая песня группы SKUNK ANANSIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Painful Truth", выход которого запланирован на 23 мая на FLG Records:
01. An Artist Is An Artist
02. This Is Not Your Life
03. Shame
04. Lost And Found
05. Cheers
06. Shoulda Been You
07. Animal
08. Fell In Love With A Girl
09. My Greatest Moment
10. Meltdown
Skin: «Меня не волнует, что мы были популярны в девяностые. С творческой точки зрения это не имеет никакого значения, потому что в моей рок-библии первая заповедь гласит: «Если ты будешь почивать на лаврах, ты завянешь и умрешь художественно, музыкально, умственно. А потом и финансово»».
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