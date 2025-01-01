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Почему SABATON сменили лейбл?



Joakim Brodén в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группы сменила лейбл:



«В принципе, за прошедшие годы Nuclear Blast претерпели некоторые изменения, [их] выкупила [глобальная цифровая музыкальная компания] Believe [в 2018 году], и хотя я не испытываю никаких обид ни к кому из них, это показалось мне следующим логическим шагом. Потому что за последние два альбома нам казалось, что с Nuclear Blast мы достигли предела своих возможностей. Тем не менее, у нас остались хорошие друзья, и у нас есть хорошие друзья и прекрасные люди, которые там работают. Так что это скорее... как бы это назвать? — интеллектуальное решение о том, что будет лучшим следующим шагом для SABATON, а не эмоциональное: «О, нас на$$$ли на лейбле». Нет, это не так».







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