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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Cavalera Conspiracy

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|||| 4 май 2025

Почему у бразильцев так тянет к сатанинским образам? Отвечает IGOR CAVALERA



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IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что многие ранние экстремальные метал-группы Бразилии, включая SEPULTURA, SARCOFAGO, HOLOCAUSTO и VULCANO, в 1980-х годах использовали сатанинские образы и темы, несмотря на то, что базировались в стране, которая в основном считается католической:

«Что касается нас, объясняя первую волну блэк-метала, которая была в Бразилии, то на самом деле речь шла не о поклонении Сатане, а о нападении на церковь, что является огромной разницей. Для нас это было гораздо более политизировано. Потому что церковь контролирует все в Южной Америке, она вовлечена в политику, и, как мы все знаем, она — самое злое порождение. Они пришли и изнасиловали землю колонизацией и всем остальным. Поэтому для нас пойти против церкви было актом восстания. И для нас было более разумно нападать на нее, чем на правительство в целом, потому что с нашей точки зрения это одно и то же. Так что когда SEX PISTOLS выступили против королевы, для нас форма агрессии была такой: «Нет, давайте уничтожим церковь». Потому что они все связаны. Так что, полагаю, здесь происходит некая размытость, и мы никогда не были поклонниками Сатаны; это было не наше дело. Конечно, я много изучал темную сторону явлений, читал много книг, но я никогда не был... Потому что я верю, что все они порождены одним и тем же - злом и добром, и Сатана, по моему мнению, также является порождением церкви. Поэтому, когда мы поклонялись ему, это было почти как «О, как же так, вы не принимаете Иисуса, но принимаете другого — но они же инь-янь.

Вот откуда началось это движение. Оно было связано с этой агрессией. И потом, в музыкальном плане, конечно, это была экстремальная форма показать, насколько мы стремимся к бунту. А потом, само собой, металл стал одним из стилей, идеи которого нам нравились, но нам не нравилось, как металл был сделан в Европе или в Америке, потому что он был слишком отполирован. Они говорили о драконах и разрушении замков. А мы такие: «Это не наша реальность». Так что, думаю, с этого все и началось».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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4 май 2025
gravitgroove
Это некрасиво - задним числом выписывать себе поинты. Раньше говорили просто: потому что это было круто, потому что были детьми, когда начинали, и для детей тема ужасов и подобные сюжеты из религиозных преданий - это куда интереснее, чем петь о взрослых вещах, а сейчас - они начинают демагогию о том, что все было ради протеста против системных вещей. Ну такое... с душком.
4 май 2025
L
LU---
Зайдем со стороны исполнения
Вас нравится как играет этот молодой человек....или всё таки Элой?
так....чуть подлил ?-)
5 май 2025
Hellg
LU---, конечно, себе в штаны подливу)
Игорь личность, автор музыки и основатель культовой группы, по меньшей мере, для целого континента.
Давай ещё посадим Элоя в Металлику и будем рассуждать о том, какой Ульрих лузер.
5 май 2025
G
Gleb Monster
Это ж Ширвиндт вылитый! 

















просмотров: 534





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