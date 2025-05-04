4 май 2025



Почему у бразильцев так тянет к сатанинским образам? Отвечает IGOR CAVALERA



IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что многие ранние экстремальные метал-группы Бразилии, включая SEPULTURA, SARCOFAGO, HOLOCAUSTO и VULCANO, в 1980-х годах использовали сатанинские образы и темы, несмотря на то, что базировались в стране, которая в основном считается католической:



«Что касается нас, объясняя первую волну блэк-метала, которая была в Бразилии, то на самом деле речь шла не о поклонении Сатане, а о нападении на церковь, что является огромной разницей. Для нас это было гораздо более политизировано. Потому что церковь контролирует все в Южной Америке, она вовлечена в политику, и, как мы все знаем, она — самое злое порождение. Они пришли и изнасиловали землю колонизацией и всем остальным. Поэтому для нас пойти против церкви было актом восстания. И для нас было более разумно нападать на нее, чем на правительство в целом, потому что с нашей точки зрения это одно и то же. Так что когда SEX PISTOLS выступили против королевы, для нас форма агрессии была такой: «Нет, давайте уничтожим церковь». Потому что они все связаны. Так что, полагаю, здесь происходит некая размытость, и мы никогда не были поклонниками Сатаны; это было не наше дело. Конечно, я много изучал темную сторону явлений, читал много книг, но я никогда не был... Потому что я верю, что все они порождены одним и тем же - злом и добром, и Сатана, по моему мнению, также является порождением церкви. Поэтому, когда мы поклонялись ему, это было почти как «О, как же так, вы не принимаете Иисуса, но принимаете другого — но они же инь-янь.



Вот откуда началось это движение. Оно было связано с этой агрессией. И потом, в музыкальном плане, конечно, это была экстремальная форма показать, насколько мы стремимся к бунту. А потом, само собой, металл стал одним из стилей, идеи которого нам нравились, но нам не нравилось, как металл был сделан в Европе или в Америке, потому что он был слишком отполирован. Они говорили о драконах и разрушении замков. А мы такие: «Это не наша реальность». Так что, думаю, с этого все и началось».







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