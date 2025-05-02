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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Yngwie Malmsteen

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YNGWIE MALMSTEEN: «Я не меняю свой материал под голос»



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YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью на вопрос о том, пришлось ли ему изменить свой композиторский подход, чтобы приспособиться к своему голосу, по сравнению с тем, как это было в прошлом, когда он работал с другими вокалистами, ответил:

«И да, и нет, потому что каждый раз, когда я сочинял песню, чтобы её исполнил другой певец, я придумывал вокальную мелодию и писал текст. За исключением ALCATRAZZ, когда я написал вокальную мелодию, а Graham написал текст, то есть слова. Музыкальную мелодию, которую он пел, написал я. И то же самое с другими певцами. Некоторые певцы, правда, добавляли слова, и мне это никогда не нравилось, если честно. И я должен быть честен, так было потому, что я ленился.

Было время, когда я не был так сосредоточен, у меня были другие дела, и я позволял этому происходить. Вот почему. Не по какой-то другой причине. Сейчас я предельно сосредоточен и предельно собран, так что такого больше не повторится.

Дело в том, что я как творец, и вы также должны помнить об этом — я не знаю, как это объяснить. Я сольный артист с января 1984 года. Каждая моя пластинка — это сольный альбом. Я даже считаю альбом ALCATRAZZ сольным. Но если серьёзно, я и для него написал все песни. А вот в STEELER, например, я написал, наверное, пару композиций. Это определённо была не моя группа. Но дело в том, что всё, что я делал с января 1984 года, было моими сольными альбомами. Так что если я нанимал кого-то спеть или нанимал кого-то сыграть на клавишных, барабанах, бас-гитаре или ещё на чём-то, всё обстояло именно так. Правда, был период, несколько небольших периодов — я бы сказал, конец 1980-х, — когда меня что-то отвлекало, происходили какие-то нехорошие вещи. И тогда я немного отпустил вожжи. Но я всегда был продюсером, я всегда этим занимался. Но даже в те времена это были мои сольные альбомы. Есть сольные артисты, которые сами ничего не делают. Для них всё сочиняют и продюсируют. И всё равно они называют себя сольными артистами. Так что я не знаю, как это работает. Но в любом случае... Это тоже круто... Просто мне кажется интересным, что некоторые люди не понимают, что я был сольным артистом с 1984 года. И в этом вся суть».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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2 май 2025
S
SS-ULTRA
Не знаю, что там у него за группа, но я посмотрел последний ролик на его YouTube-канале с исполнением Rising Force. Неужели так трудно нанять нормального вокалиста? Поёт какой-то клавишник, и делает это ну очень убого.
Да и сам "маэстро" гундосит в микрофон — зрелище печальное.
2 май 2025
father
А вот для себя мог бы и немного по-другому партии сочинять. Ингви конечно прикольно поёт, но, скажем честно, данные его слегка попроще, чем у Тёрнера или Риппера. А поющий на концертах из-за печки клавишник это прям стыдоба какая-то.
2 май 2025
u
ufx
Чсв да и только . Из-за его высеров в прессе даже слушать новое что-то от него не хочется. 

















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