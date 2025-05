BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

сегодня



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о том, как поклонники приняли альбом "The Mandrake Project":



«Да, все было замечательно. Честно говоря, прием был великолепным. Реакция на группу, когда мы гастролировали по Европе [в прошлом году], была просто фантастической. Конечно, мы дали два или три концерта здесь, в Южной Калифорнии [в апреле 2024 года], чтобы разогреться перед поездкой в Бразилию... Но, да, это было великолепно. И люди это поняли. Я имею в виду, что не все поймут все, что ты делаешь — это не обязательно, — но я считаю, что это был действительно хороший, разнообразный альбом. Он был тяжелым, но в то же время эмоциональным и все такое. Так что он был на самом деле хорош. И он очень хорошо работает вживую. На самом деле, пару треков [с альбома], которые мы не играли - ну, мы вообще никогда не играли — мы будем играть в туре по США. 'Shadow Of The Gods', который является самым популярным треком на альбоме. Так что, да, вы получите преимущество, а все люди в Европе будут завидовать».



Говоря о предстоящем североамериканском турне «The Mandrake Project Live 2025», Dickinson сказал:



«Мы получим массу удовольствия от предстоящего тура. Да, мы выступили в The Observatory [в Санта-Ане, Калифорния] и дали два концерта в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, в апреле 2024 года] в качестве THE HOUSE BAND OF HELL, что довольно круто. Мы все еще не решили, называть ли себя «Bruce Dickinson», в скобках «featuring THE HOUSE BAND OF HELL». Но я думаю, что это круто, и мы вроде как приспособились ко всему этому. Теперь мы как группа — одна команда».



Что касается возможного продолжения «The Mandrake Project», Bruce сказал:



«Последние три недели я вместе со всеми был в демо-студии, и в итоге мы записали 18 треков за 15 дней...



Это будет очень крутой альбом. И, конечно, парень, который его продюсирует, Brendan Duffey, он сводил «Mandrake». Мы начали с того, что он делал миксы в формате Atmos, а потом перешли к вопросу: «Я так понимаю, ты делаешь и стерео». И он великолепен. Так что на этом альбоме у нас осталась та же команда. И [я] хочу записать ее в следующем году, в начале следующего года. У меня есть несколько промежутков. Январь, февраль, март, апрель — для меня свободная зона в следующем году».















