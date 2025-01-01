Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Новое видео BEAST IN BLACK 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Новое видео BEAST IN BLACK 22
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»

3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

2 май 2024 : 		 TANYA O'CALLAGHAN о BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 Промоутеры об инциденте на концерте BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ну сколько можно курить, е..ы?!»

26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»



zoom
BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал о том, как поклонники приняли альбом "The Mandrake Project":

«Да, все было замечательно. Честно говоря, прием был великолепным. Реакция на группу, когда мы гастролировали по Европе [в прошлом году], была просто фантастической. Конечно, мы дали два или три концерта здесь, в Южной Калифорнии [в апреле 2024 года], чтобы разогреться перед поездкой в Бразилию... Но, да, это было великолепно. И люди это поняли. Я имею в виду, что не все поймут все, что ты делаешь — это не обязательно, — но я считаю, что это был действительно хороший, разнообразный альбом. Он был тяжелым, но в то же время эмоциональным и все такое. Так что он был на самом деле хорош. И он очень хорошо работает вживую. На самом деле, пару треков [с альбома], которые мы не играли - ну, мы вообще никогда не играли — мы будем играть в туре по США. 'Shadow Of The Gods', который является самым популярным треком на альбоме. Так что, да, вы получите преимущество, а все люди в Европе будут завидовать».

Говоря о предстоящем североамериканском турне «The Mandrake Project Live 2025», Dickinson сказал:

«Мы получим массу удовольствия от предстоящего тура. Да, мы выступили в The Observatory [в Санта-Ане, Калифорния] и дали два концерта в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, в апреле 2024 года] в качестве THE HOUSE BAND OF HELL, что довольно круто. Мы все еще не решили, называть ли себя «Bruce Dickinson», в скобках «featuring THE HOUSE BAND OF HELL». Но я думаю, что это круто, и мы вроде как приспособились ко всему этому. Теперь мы как группа — одна команда».

Что касается возможного продолжения «The Mandrake Project», Bruce сказал:

«Последние три недели я вместе со всеми был в демо-студии, и в итоге мы записали 18 треков за 15 дней...

Это будет очень крутой альбом. И, конечно, парень, который его продюсирует, Brendan Duffey, он сводил «Mandrake». Мы начали с того, что он делал миксы в формате Atmos, а потом перешли к вопросу: «Я так понимаю, ты делаешь и стерео». И он великолепен. Так что на этом альбоме у нас осталась та же команда. И [я] хочу записать ее в следующем году, в начале следующего года. У меня есть несколько промежутков. Январь, февраль, март, апрель — для меня свободная зона в следующем году».








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 81





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом