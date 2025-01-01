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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Новое видео BEAST IN BLACK 22
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Europe

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1 май 2025 : 		 Вокалист EUROPE обещает особый альбом

15 апр 2025 : 		 EUROPE собираются в мелодику

13 апр 2025 : 		 Вокалист EUROPE: «В каком-то смысле новая пластинка как дебют»

10 мар 2025 : 		 Вокалист EUROPE о новом альбоме

24 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления EUROPE

13 июн 2024 : 		 Клавишник EUROPE о новом материале: «Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х»

24 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE

13 апр 2024 : 		 EUROPE были удостоены специальной премии шведского правительства

13 фев 2024 : 		 Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»

3 янв 2024 : 		 Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»

19 ноя 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «Если нам повезёт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 года»

5 ноя 2023 : 		 Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

9 окт 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»

2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE
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Вокалист EUROPE обещает особый альбом



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JOEY TEMPEST в недавнем интервью прокомментировал тот факт, что между прошлым и будущим альбомом группы прошло уже восемь лет:

«Честно говоря, у нас никогда не было такого долгого перерыва — никогда. Я имею в виду, когда мы выпускали «Bag Of Bones» [2012], «War Of Kings» [2015] и «Walk The Earth», эти три альбома были, как бум, бум, бум, гастроли на протяжении всего пути. А потом внезапно грянул COVID, и у нас появилось свободное время. И тогда мы почувствовали, что можно немного отойти от процесса и пожить идеями, написать новый материал. Вот почему этот [грядущий альбом EUROPE] будет особенным. Эти песни, с которыми мы жили какое-то время — они сильные, в них есть сильные мелодии. И это сделает этот альбом особенным, потому что у него было дополнительное время. Но с тех пор мы постоянно гастролируем, как вы знаете. Так что мы всегда в дороге, но мы не были в студии, и мы собираемся туда этой осенью — это станет знаковым моментом».




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