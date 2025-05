сегодня



Вокалист EUROPE обещает особый альбом



JOEY TEMPEST в недавнем интервью прокомментировал тот факт, что между прошлым и будущим альбомом группы прошло уже восемь лет:



«Честно говоря, у нас никогда не было такого долгого перерыва — никогда. Я имею в виду, когда мы выпускали «Bag Of Bones» [2012], «War Of Kings» [2015] и «Walk The Earth», эти три альбома были, как бум, бум, бум, гастроли на протяжении всего пути. А потом внезапно грянул COVID, и у нас появилось свободное время. И тогда мы почувствовали, что можно немного отойти от процесса и пожить идеями, написать новый материал. Вот почему этот [грядущий альбом EUROPE] будет особенным. Эти песни, с которыми мы жили какое-то время — они сильные, в них есть сильные мелодии. И это сделает этот альбом особенным, потому что у него было дополнительное время. Но с тех пор мы постоянно гастролируем, как вы знаете. Так что мы всегда в дороге, но мы не были в студии, и мы собираемся туда этой осенью — это станет знаковым моментом».







+0 -0



просмотров: 117