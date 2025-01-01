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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Bad Religion

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BAD RELIGION на пенсию не хотят!



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Гитарист BAD RELIGION Brian Baker в недавнем интервью отказался последовать следом за NOFX, объявивших о прощальном туре:

«Хм. Нет. Ну, дело в том, что решение прекратить работу подразумевает, что это какая-то работа, какая-то задача или что-то, что вы должны делать. Я не знаю, как это выразить. Это художественное самовыражение, и это весело. Это то, что мы делаем, потому что нам нравится это делать, и это действительно здорово, что мы можем сделать что-то, на что люди захотят прийти посмотреть, но мы сделаем это, даже если они и не придут. Это не имеет значения. И поэтому идея о том, что вы просто ликвидируете этот канал — я не знаю, для меня в этом нет никакого смысла.

Я дружу с ребятами из NOFX. Я тоже не мог этого понять. Ты делаешь это до тех пор, пока не можешь, а прекратить - я не знаю. Я просто никогда не думал о временных ограничениях. Это часть того, кто я есть. Не знаю. Это что-то вроде того, для чего я здесь. Вот как я к этому отношусь».

На вопрос о том, не устал ли он когда-нибудь от того, что от него ждут комментариев о состоянии мира как от участника BAD RELIGION, которые всегда были известны своими социально-политическими текстами, открыто ставящими под сомнение авторитеты при любой возможности, Brian сказал:

«Нет, потому что это и есть BAD RELIGION. BAD RELIGION — это вопросы, это взгляд на мир и его интерпретация. Это обмен идеями о том, как люди могут уживаться друг с другом и почему они этого не делают. Я к тому, что в этом вся суть группы. Так что, нет. Это привилегия. И очередная опасная политическая ситуация в Соединенных Штатах [Дональд Трамп переизбран на пост президента США] — отличная муза. Ученым пора продолжить эксперимент».




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