"Subside", новое видео SPLIT CHAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома motionblur, релиз которого намечен на 11 июля на Epitaph Records:



Under The Wire

bored. tired. torn.

I'm Not Dying To Be Here

Rookie

who am i?

SPIT

greyintheblue

The Space In Between

Subside

Headway

my mistake… https://www.splitchain.uk/





