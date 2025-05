все новости группы







Drouth

США

-

https://drouth.bandcamp.com/





4 май 2025 : Новое видео DROUTH



4 май 2025



Новое видео DROUTH



"The Teeth of Time", новое видео группы DROUTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Teeth of Time, выходящего 16 мая на Eternal Warfare Records:



“Hurl Your Thunderbolt Even Unto Death”

“False Grail”

“The Teeth Of Time”

“Through A Glass, Darkly”

“Exult, Ye Flagellant” https://drouth.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 149