Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 60
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 60
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
[= ||| все новости группы



*

Aborted

*



1 май 2025 : 		 Бывший барабанщик ABORTED объяснил причины ухода

18 апр 2025 : 		 ABORTED сменили барабанщика

28 янв 2025 : 		 Новая песня ABORTED

17 мар 2024 : 		 Новое видео ABORTED

16 фев 2024 : 		 Новое видео ABORTED

13 янв 2024 : 		 Новое видео ABORTED

19 окт 2022 : 		 Новое видео ABORTED

5 окт 2022 : 		 ABORTED на Nuclear Blast Records

12 сен 2021 : 		 Новое видео ABORTED

23 июл 2021 : 		 Новое видео ABORTED

28 июн 2021 : 		 Новое видео ABORTED

19 июн 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

6 май 2020 : 		 Вокалист ABORTED о политике США

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

18 апр 2020 : 		 Новая песня ABORTED

8 мар 2020 : 		 Видео с текстом от ABORTED

19 фев 2020 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет весной

25 дек 2019 : 		 ABORTED запишут новый материал в 2020 году

12 фев 2019 : 		 Новое видео ABORTED

26 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED
Показать далее
| - |

|||| 1 май 2025

Бывший барабанщик ABORTED объяснил причины ухода



zoom
KEN BEDENE нарушил молчание и рассказал о причинах ухода из ABORTED:

«В течение последних двух недель у меня было время поразмыслить над тем, что было опубликовано, и я понимал, насколько важно для меня разобраться с этим. Я никогда не хотел причинить кому-либо неудобства, и мне искренне жаль.

Суть в следующем: Я общался по обоюдному согласию с человеком, достигшим возраста согласия в ее штате. Хотя это законно, я понимаю, что этого не должно было произойти.

Те, кто меня знает, справедливо удивлены сложившейся ситуацией и обширной дезинформацией. Я всегда относилась к окружающим с уважением. Согласие — это то, к чему я отношусь серьезно, и я никогда бы не переступила эту черту сознательно.

Я в ужасе от ложных утверждений об этом разговоре и о моем характере. Хотя это был частный разговор, и фальсификация событий, связанных с ним, является порочащей, я не буду продолжать полемику, рассказывая «свою версию». Сейчас я сосредоточен на том, чтобы признать свою ошибку и извлечь из нее уроки.

Как муж и отец, я вижу, что на мою семью так негативно влияет то, чего они не совершали, — это жестоко. Хотя моя жена уже рассказала, что у нас свободные отношения, я искренне сожалею о том, что в результате моих действий она получила неуместное внимание. Она моя лучшая подруга, и я очень уважаю ее и ту жизнь, которую мы построили вместе. Она поддерживала меня во всем, и она не заслуживает преследований.

Мой уход из Aborted призван защитить людей и сообщество, о которых я заботился и с которыми создавал музыку на протяжении более 15 лет. Я покинул группу, чтобы отстранить их от этого. Они не принимали участия в моем общении, и они не должны нести на себе его тяжесть.

В дальнейшем я сделаю шаг назад, чтобы помочь своей семье вылечиться и поразмыслить.

Спасибо»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 май 2025
E
Evil Dmitry
Пипец. Есть жена, так его на тинейджера потянуло. 

















просмотров: 188





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом