1 май 2025



Бывший барабанщик ABORTED объяснил причины ухода



KEN BEDENE нарушил молчание и рассказал о причинах ухода из ABORTED:



«В течение последних двух недель у меня было время поразмыслить над тем, что было опубликовано, и я понимал, насколько важно для меня разобраться с этим. Я никогда не хотел причинить кому-либо неудобства, и мне искренне жаль.



Суть в следующем: Я общался по обоюдному согласию с человеком, достигшим возраста согласия в ее штате. Хотя это законно, я понимаю, что этого не должно было произойти.



Те, кто меня знает, справедливо удивлены сложившейся ситуацией и обширной дезинформацией. Я всегда относилась к окружающим с уважением. Согласие — это то, к чему я отношусь серьезно, и я никогда бы не переступила эту черту сознательно.



Я в ужасе от ложных утверждений об этом разговоре и о моем характере. Хотя это был частный разговор, и фальсификация событий, связанных с ним, является порочащей, я не буду продолжать полемику, рассказывая «свою версию». Сейчас я сосредоточен на том, чтобы признать свою ошибку и извлечь из нее уроки.



Как муж и отец, я вижу, что на мою семью так негативно влияет то, чего они не совершали, — это жестоко. Хотя моя жена уже рассказала, что у нас свободные отношения, я искренне сожалею о том, что в результате моих действий она получила неуместное внимание. Она моя лучшая подруга, и я очень уважаю ее и ту жизнь, которую мы построили вместе. Она поддерживала меня во всем, и она не заслуживает преследований.



Мой уход из Aborted призван защитить людей и сообщество, о которых я заботился и с которыми создавал музыку на протяжении более 15 лет. Я покинул группу, чтобы отстранить их от этого. Они не принимали участия в моем общении, и они не должны нести на себе его тяжесть.



В дальнейшем я сделаю шаг назад, чтобы помочь своей семье вылечиться и поразмыслить.



Спасибо» http://www.goremageddon.be





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