сегодня



Профессиональное видео полного выступления D-A-D



Профессиональное видео полного выступления D-A-D, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра:



“Burning Star”

“Evil Twin”

“Bad Craziness”

“Nothing Ever Changes”

“Everything Grows”

“A Prayer For The Loud”

“Grow Or Pay”

“Riding With Sue”

“Reconstrucdead”

“Monster Philosophy”

“No Doubt About It” (with Laust setting drums on fire)

“Jihad”

“Sleeping My Day Away”

“Disneyland After Dark”







+0 -0



просмотров: 98