сегодня



Новая песня DARKYRA



"Life Force", новая песня группы DARKYRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Life Force, выход которого запланирован на 13 июня:



“Life Force”

“Take Me Far Away”

“Breathe”

“All In Good Time”

“One Foot In The Grave”

“Tomorrow Without You”

“Quiet The Mind”

“Leap Before You Die”

“Tested The Water” (Bonus track)

“Celebrity Smile”







+0 -0



просмотров: 82