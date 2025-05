сегодня



Фрагмент нового релиза BIG BIG TRAIN



BIG BIG TRAIN 19 сентября выпустят новый концертный релиз, получивший название Are We Nearly There Yet?, фрагмент из которого, “Black With Ink”, доступен ниже:



Part One – The Lives Of Us

“Light Left In The Day”

“Oblivion”

“Beneath The Masts”

“Skates On”

“Miramare”

“Love Is The Light”*

“Last Eleven”



Part Two – The Lives Of Others

“The First Rebreather”

“Black With Ink”

“A Mead Hall In Winter”

“Snowfalls”

“The Florentine”*

“The Transit Of Venus Across The Sun”

“Apollo”



(* Not on 3LP version) https://www.bigbigtrain.com/







