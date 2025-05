сегодня



Новое видео FLIGHT OF ICARUS



"Terra Nova", новое видео группы FLIGHT OF ICARUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Terra Nova, выходящего 13 июня на Battlegod Productions:



“Icarus Rise”

“Terra Nova”

“Lost Highway”

“To The Sun (And Back Again)”

“Through Space And Time”

“Deus”

“God Bless”

“War Cry”

“Nangilima”

“Liberi”

“Flight Of Icarus” [Iron Maiden cover] – CD exclusive bonus track







