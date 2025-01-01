THE NIGHT ETERNAL на Metal Blade Records

THE NIGHT ETERNAL сообщили о заключении контракта с лейблом Metal Blade Records, на котором состоится релиз нового материала.
«Мы живем во имя хэви-металла всеми фибрами своего существа и поэтому очень гордимся тем, что подписали контракт с Metal Blade Records, лейблом, который несет факел хэви-металла на протяжении последних 43 лет. Какая честь! Ожидайте от этой совместной работы ничего, кроме взрывных результатов!»
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