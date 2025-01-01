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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 68
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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The Night Eternal

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|||| сегодня

THE NIGHT ETERNAL на Metal Blade Records



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THE NIGHT ETERNAL сообщили о заключении контракта с лейблом Metal Blade Records, на котором состоится релиз нового материала.

«Мы живем во имя хэви-металла всеми фибрами своего существа и поэтому очень гордимся тем, что подписали контракт с Metal Blade Records, лейблом, который несет факел хэви-металла на протяжении последних 43 лет. Какая честь! Ожидайте от этой совместной работы ничего, кроме взрывных результатов!»



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