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THE NIGHT ETERNAL на Metal Blade Records



THE NIGHT ETERNAL сообщили о заключении контракта с лейблом Metal Blade Records, на котором состоится релиз нового материала.



«Мы живем во имя хэви-металла всеми фибрами своего существа и поэтому очень гордимся тем, что подписали контракт с Metal Blade Records, лейблом, который несет факел хэви-металла на протяжении последних 43 лет. Какая честь! Ожидайте от этой совместной работы ничего, кроме взрывных результатов!»





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