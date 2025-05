сегодня



Видео полного выступления HAREM SCAREM



Видео полного выступления HAREM SCAREM, которое состоялось 24 апреля в Mon Live, Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже:



“Better the Devil You Know”

“Hard to Love”

“Gotta Keep Your Head Up” (Darren Smith on vocals)

“Stranger Than Love”

“Distant Memory”

“Boy Without a Clue” (Pete Lesperance on lead vocals)

“The Death of Me” (with Cassidy Paris)

“Here Today Gone Tomorrow”

“Mandy”

“Sinking Ship”

“Honestly”

“Garden of Eden”

“Sentimental Blvd.” (Darren Smith on lead vocals)

“If There Was a Time”

“Summer of ’69” (Bryan Adams cover – Mike Vassos on vocals)

“Slowly Slipping Away”

“Chasing Euphoria”



Encore:

“No Justice” http://www.haremscarem.net















