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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Новое видео BEAST IN BLACK 22
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Guns N' Roses

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1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

28 май 2024 : 		 MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»

23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом

1 апр 2024 : 		 Альбом GUNS N' ROSES войдет в Зал Славы Грэмми

13 мар 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»

10 мар 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES

15 фев 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»

26 янв 2024 : 		 IRON HORSE исполняют GUNS N' ROSES

25 янв 2024 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES 1991 года

16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард

18 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES

10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн

8 дек 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES
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GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком



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Первого мая GUNS N' ROSES выступлением в Incheon, South Korea's Songdo Moonlight Festival Park, открыли тур 2025 года. Это выступление стало первым для нового барабанщика, Isaac'a Carpenter'a:

01. Welcome To The Jungle
02. Bad Obsession
03. Mr. Brownstone
04. Chinese Democracy
05. Live And Let Die (WINGS cover)
06. Slither (VELVET REVOLVER cover)
07. Perhaps
08. Estranged
09. Double Talkin' Jive
10. Coma
11. Sorry
12. Better
13. Knockin' On Heaven's Door (Bob Dylan cover)
14. It's So Easy
15. Rocket Queen
16. Slash guitar solo
17. Sweet Child O' Mine
18. November Rain
19. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
20. Patience
21. Nightrain
22. Paradise City






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