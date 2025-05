сегодня



GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком



Первого мая GUNS N' ROSES выступлением в Incheon, South Korea's Songdo Moonlight Festival Park, открыли тур 2025 года. Это выступление стало первым для нового барабанщика, Isaac'a Carpenter'a:



01. Welcome To The Jungle

02. Bad Obsession

03. Mr. Brownstone

04. Chinese Democracy

05. Live And Let Die (WINGS cover)

06. Slither (VELVET REVOLVER cover)

07. Perhaps

08. Estranged

09. Double Talkin' Jive

10. Coma

11. Sorry

12. Better

13. Knockin' On Heaven's Door (Bob Dylan cover)

14. It's So Easy

15. Rocket Queen

16. Slash guitar solo

17. Sweet Child O' Mine

18. November Rain

19. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

20. Patience

21. Nightrain

22. Paradise City











