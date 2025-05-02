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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Sodom

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Лидер SODOM о решении снизить туровую активность



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TOM ANGELRIPPER в недавнем интервью поговорил о решении снизить туровую активность коллектива:

«Полагаю, вы знаете историю Tom'a из SLAYER. Возможно, вы что-то слышали об этом. Я предполагаю, что у него были те же проблемы, как, например, проблемы с шеей [во время живых выступлений]. Он не мог больше крутить головой. Я могу крутить головой. Это не так значительно... Но причина не в этом. Причина в том, что я хочу уделять больше времени другим вещам. Я хочу проводить больше времени со своей семьей. Мне нужно больше времени на охоту. Я хочу проводить время, ничего не делая.

Если вы профессиональный музыкант — а я еще и менеджер группы — вы заняты каждый день. Нет времени на то, чтобы отдышаться. Нет времени расслабиться. Мне нравится проводить время на сцене. Мне нравится проводить время, делая музыку, но я ненавижу тратить время на аэропорты и отели.

Если вам 62 года, как мне, вы думаете: »Ладно, мне нужны деньги, чтобы зарабатывать на жизнь музыкой". Я знаю, деньги — это очень важная вещь. Но есть то, что нельзя купить за деньги: свобода. И именно это я сказал своим ребятам, своей группе. Я сказал им, кажется, два года назад: «В этом году я хочу немного сбавить обороты», потому что я не могу ничего не делать, ведь я все еще работаю над переизданиями. Единственная разница в том, что у меня есть домашний офис. Это единственное. Но я могу сказать, что у меня нет плана, что делать. Я не планирую, как долго я буду отдыхать. У меня нет плана, когда я возобновлю группу, так что я не хочу жить без планов на ближайшее время. Я не могу сказать людям, что хочу вернуться в 27-м или 28-м, может быть, в 26-м — я не сообщаю людям. Когда я пойму, что хочу вернуться, я вернусь».

На вопрос о том, продолжает ли SODOM «получать запросы на участие» от промоутеров по всему миру, он ответил:

«Я получаю много запросов на выступление... Я получаю предложения от того или иного фестиваля. Я получаю предложения устроить тур с HEAVEN SHALL BURN. Они интересовались, могут ли они провести тур с SODOM. Я получаю тысячи запросов [для] «большой четверки» [немецкого трэш-метала: KREATOR, DESTRUCTION, SODOM и TANKARD] по всему миру. Это не проблема... Люди по-прежнему заинтересованы. Это не плохо, потому что мы еще не успели добиться успеха. Я могу бронировать туры каждый день в течение года, если захочу. Это совсем другое дело. SODOM все еще — мы все еще очень успешны, я так полагаю. Люди заинтересованы в том, чтобы прийти [увидеть нас]... Так что проблема не в этом. Я знаю, что люди хотят видеть SODOM».

Рассказывая о причинах, побудивших его сделать перерыв в концертной деятельности, Thomas сказал:

«Я люблю своих фанатов, но я также люблю себя. Я также люблю свою семью. Я также люблю своих старых друзей. Пришло время остановиться и сосредоточиться на других делах. Это очень легко. Я все еще здоров. Я в состоянии это делать. Я все еще творческий человек. Может наступить день, когда я не буду знать, что делать, я не буду заниматься творчеством, я не смогу сочинять тексты, я не смогу играть на басу. Тогда все пропало. Сейчас просто перерыв. Но я не знаю, как долго он продлится».




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2 май 2025
Corpsegrinder04
Да правильно всё, завязывать уже надо потихоньку. Последние альбомы порожняк. В отличии от Destruction , перетасовка состава на пользу не пошла.
Последний приличный релиз был In war and pieces, а с него 15 лет уж прошло.
2 май 2025
m
michael777
Том - начальник отдела планирования, не иначе)) 

















просмотров: 357





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