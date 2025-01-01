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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 64
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 26
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Foreigner

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2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

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22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER

14 ноя 2024 : 		 JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться

28 окт 2024 : 		 LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР

24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER

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22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»
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LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»



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LOU GRAMM в рамках беседы с 92.5 Kiss FM ответил на вопрос о том, будет ли он после латиноамериканского турне продолжать работать с группой:

«Думаю, мы будем продолжать в том же духе ещё год или около того... После латиноамериканского тура у меня будет Юго-Восточная Азия, Европа, а в следующем году я объеду все штаты».

Кроме того, Gramm рассказал о том, что во время латиноамериканского тура Maldonado будет петь некоторые классические песни FOREIGNER на испанском языке:

«Мы обсуждали это в течение последних двух недель. И мы решили, что когда будем выступать в тех странах, где испанский язык является доминирующим, Luis, у которого прекрасный голос, будет петь некоторые хиты на испанском. Я думаю, это потрясающе... Он работал над переводом всех текстов на испанский, и у него всё получилось. Ему очень нравится это делать!»




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