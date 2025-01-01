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LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»



LOU GRAMM в рамках беседы с 92.5 Kiss FM ответил на вопрос о том, будет ли он после латиноамериканского турне продолжать работать с группой:



«Думаю, мы будем продолжать в том же духе ещё год или около того... После латиноамериканского тура у меня будет Юго-Восточная Азия, Европа, а в следующем году я объеду все штаты».



Кроме того, Gramm рассказал о том, что во время латиноамериканского тура Maldonado будет петь некоторые классические песни FOREIGNER на испанском языке:



«Мы обсуждали это в течение последних двух недель. И мы решили, что когда будем выступать в тех странах, где испанский язык является доминирующим, Luis, у которого прекрасный голос, будет петь некоторые хиты на испанском. Я думаю, это потрясающе... Он работал над переводом всех текстов на испанский, и у него всё получилось. Ему очень нравится это делать!»







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