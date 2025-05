сегодня



Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»



SAM LOEFFLER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему вокалист CHEVELLE решил сам продюсировать новую работу:



«Ну, вот что я вам скажу. Мы записали с Joe четыре пластинки [начиная с альбома 2011 года «Hats Off To The Bull»], и он был великолепен. И он сказал нам: "Вам, ребята, стоит сделать что-то другое. Попробуйте сами записать альбом. Посмотрите, что из этого выйдет". Мы так и сделали. И это самое трудное, что мы когда-либо делали, это точно. Возможно, оно того не стоит, но мы сделали это, и мы можем сказать, что справились».



Что касается решения расстаться с Epic и найти новый лейбл, Sam сказал:



«После того как мы записали восемь полноформатных альбомов с Epic Records, с которыми у нас до сих пор очень хорошие отношения, да, мы расширили круг своих друзей, которых мы знаем уже 25 лет, и стали частью лейбла. Наш старый друг Дэнни Уиммер пытался подписать нас на Flawless Records еще в 2000 году, но ничего не вышло, и мы перешли на Sony. И вот теперь, спустя столько лет, мы подписали контракт с ним и его нынешним лейблом, так что это очень круто».







+0 -0



просмотров: 95