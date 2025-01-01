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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 64
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 26
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Chevelle

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2 май 2025 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»

31 мар 2025 : 		 CHEVELLE хотят выпустить альбом летом

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21 дек 2024 : 		 CHEVELLE планируют выпустить сингл

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30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

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25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

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23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

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10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

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Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»



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SAM LOEFFLER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему вокалист CHEVELLE решил сам продюсировать новую работу:

«Ну, вот что я вам скажу. Мы записали с Joe четыре пластинки [начиная с альбома 2011 года «Hats Off To The Bull»], и он был великолепен. И он сказал нам: "Вам, ребята, стоит сделать что-то другое. Попробуйте сами записать альбом. Посмотрите, что из этого выйдет". Мы так и сделали. И это самое трудное, что мы когда-либо делали, это точно. Возможно, оно того не стоит, но мы сделали это, и мы можем сказать, что справились».

Что касается решения расстаться с Epic и найти новый лейбл, Sam сказал:

«После того как мы записали восемь полноформатных альбомов с Epic Records, с которыми у нас до сих пор очень хорошие отношения, да, мы расширили круг своих друзей, которых мы знаем уже 25 лет, и стали частью лейбла. Наш старый друг Дэнни Уиммер пытался подписать нас на Flawless Records еще в 2000 году, но ничего не вышло, и мы перешли на Sony. И вот теперь, спустя столько лет, мы подписали контракт с ним и его нынешним лейблом, так что это очень круто».




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