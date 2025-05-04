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Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года



STEVE 'ZETRO' SOUZA в сентябре отыграет в Латинской Америке сольный тур, посвященный альбому "Tempo Of The Damned". Помимо этого материала, он исполнит композиции TESTAMENT и HATRIOT, а также кавер-версии AC/DC времен Бона Скотта.



Состав музыкантов:



* Zakk Frye (SLIKK WIKKED) - Rythm Guitar/Backup Vocals

* Kyle Smith (SLIKK WIKKED) - Lead Guitar

* Paul "MX" Marsciano (NASTY TRAST, Joey Belladonna) - Drums

* Donny "Death" Weissinger (NASTY TRAST, HATE GRENADE) - Bass







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