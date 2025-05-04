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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 72
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Exodus

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4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

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25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»

24 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»

20 фев 2025 : 		 ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»

16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026

10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a
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Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года



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STEVE 'ZETRO' SOUZA в сентябре отыграет в Латинской Америке сольный тур, посвященный альбому "Tempo Of The Damned". Помимо этого материала, он исполнит композиции TESTAMENT и HATRIOT, а также кавер-версии AC/DC времен Бона Скотта.

Состав музыкантов:

* Zakk Frye (SLIKK WIKKED) - Rythm Guitar/Backup Vocals
* Kyle Smith (SLIKK WIKKED) - Lead Guitar
* Paul "MX" Marsciano (NASTY TRAST, Joey Belladonna) - Drums
* Donny "Death" Weissinger (NASTY TRAST, HATE GRENADE) - Bass




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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4 май 2025
Corpsegrinder04
Лучший альбом в творчестве. War Is My Shepherd и Throwing Down вообще топ.
И Соуза в порядке был и звук заебок, что собственно не удивительно со Снипом в продюсировании.
4 май 2025
M
Mike Barlow
Ну и отлично, что Зетро остаётся в игре.
Альбом наверное, самый сильный у Эксодуса.
4 май 2025
olly71
А они на него в суд не подадут ? А то вспомнилась разборка Арии и Беркута когда они ему запрещали петь на концертах его сольной группы песни Арии. 

















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