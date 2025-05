сегодня



Новое видео SILVERSTEIN



"Negative Space", новое видео группы SILVERSTEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pink Moon", релиз которого намечен на 12 сентября на UNFD:



01. I Love You But I Have To Let You Go

02. Negative Space

03. Drain The Blood (feat. Rory Rodriguez of DAYSEEKER)

04. The Fatalist

05. Widowmaker

06. Autopilot (feat. Cassadee Pope)

07. Death Hold

08. Dying Game







