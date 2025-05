сегодня



STEVEN TYLER и JOE PERRY выступили вместе впервые за два года — шоу состоялось тридцатого апреля в San Francisco, California:



01. "I Want You to Want Me" - Robin Zander

02. "Hello There" / "Surrender" - Robin Zander

03. "Ain't That A Shame" - Robin Zander

04. "Dream Police" - Robin Zander

05. "Kickin' My Heart Around" - Chris Robinson

06. "Twice As Hard" - Chris Robinson

07. "Jealous Again" - Chris Robinson

08. "Hard To Handle" - Chris Robinson

09. "Remedy" - Chris Robinson

10. "Toys In The Attic" - Steven Tyler and Joe Perry

11. "Same Old Song And Dance" - Steven Tyler and Joe Perry

12. "Sweet Emotion" - Steven Tyler and Joe Perry

13. "Dream On" - Steven Tyler and Joe Perry

14. "Walk This Way" - Steven Tyler and Joe Perry



Encore (all singers)



15. "Train Kept A Rollin'"

16. "Come Together"









