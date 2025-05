сегодня



Новая песня DRY KILL LOGIC



"Now You Belong With The Dead", новая песня группы DRY KILL LOGIC, доступна для прослушивания ниже. Продюсировал трек Greg Thomas (END, SHAI HULUD, MISERY SIGNALS), а маестеринг провел Will Putney (FIT FOR AN AUTOPSY, BETTER LOVERS).







