DREAM THEATER готовят новый бокс-сет



DREAM THEATER сообщили о том, что подготовили к выпуску новый виниловый бокс-сет — Vol II. В него войдут альбомы "Six Degrees Of Inner Turbulence" (2002),"Train Of Thought" (2003),"Octavarium" (2005) и "Systematic Chaos" (2007). Тираж составит 2500 копий.







