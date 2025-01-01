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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 71
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Dream Theater

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4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER
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DREAM THEATER готовят новый бокс-сет



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DREAM THEATER сообщили о том, что подготовили к выпуску новый виниловый бокс-сет — Vol II. В него войдут альбомы "Six Degrees Of Inner Turbulence" (2002),"Train Of Thought" (2003),"Octavarium" (2005) и "Systematic Chaos" (2007). Тираж составит 2500 копий.




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