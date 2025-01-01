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Ann Wilson & Tripster

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Концертный релиз ANN WILSON & TRIPSITTER выйдет летом



zoom
TH Entertainment and Mercury Studios, formerly Eagle Rock Entertainment, сообщили о том, что новый концертный релиз ANN WILSON & TRIPSITTER, "Live In Concert", будет выпущен шестого июня на Blu-ray:

01. Crazy On You
02. This Is Now
03. Love Alive
04. Magic Man
05. Going To California
06. Ruler Of The Night
07. Even It Up
08. Straight On
09. Miss One & Only
10. Rain Of Hell
11. Immigrant Song
12. Mistral Wind
13. Isolation
14. Tripsitter
15. Rusty Robots
16. Barracuda




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