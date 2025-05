сегодня



Концертный релиз ANN WILSON & TRIPSITTER выйдет летом



TH Entertainment and Mercury Studios, formerly Eagle Rock Entertainment, сообщили о том, что новый концертный релиз ANN WILSON & TRIPSITTER, "Live In Concert", будет выпущен шестого июня на Blu-ray:



01. Crazy On You

02. This Is Now

03. Love Alive

04. Magic Man

05. Going To California

06. Ruler Of The Night

07. Even It Up

08. Straight On

09. Miss One & Only

10. Rain Of Hell

11. Immigrant Song

12. Mistral Wind

13. Isolation

14. Tripsitter

15. Rusty Robots

16. Barracuda







