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STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH



Sharon Osbourne сообщили о том, что STEVEN TYLER и участники SOUNDGARDEN также примут участие в "Back To The Beginning", намеченном на пятое июля на стадионе Villa Park, Birmingham, United Kingdom.







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