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Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»



SIMONE SIMONS в недавнем интервью спросили, как она и ее коллеги по группе « переосмыслили себя» на своем последнем альбоме «Aspiral», как было отмечено в пресс-релизе их лейбла Nuclear Blast:



«Это хороший вопрос. Я полагаю, что нам необходимо найти новый баланс между музыкой, которую мы пишем. В нашем коллективе пять разных авторов песен, у каждого свой стиль, так что это уже очень важно. Все пишут песни, и лучшие из них попадают на альбом. И мы хотели немного изменить звучание, добавив больше синтезаторных звуков и иногда немного отодвигая оркестр назад, чтобы на первый план вышла грубость гитар и риффов. Сохраняя здоровый баланс между симфонической стороной EPICA, но и металлической стороной EPICA, а затем добавляя больше синтезаторных звуков и создавая немного другую вибрацию в некоторых композициях. Потому что, например, в «Darkness Dies In Light», „Metanoia“ и «The Grand Saga Of Existence» чувствуется старая школа EPICA, но в большинстве других песен есть что-то другое. И, конечно, у вас по-прежнему есть мой голос, есть хор, есть вокал Mark'а и оркестр по-прежнему играет важную составляющую в музыке. Но я считаю, что, немного изменив это, мы смогли сделать EPICA немного более зрелой, немного более современной и не повторяющей себя с каждым альбомом».







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