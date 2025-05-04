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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 71
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Epica

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Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»



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SIMONE SIMONS в недавнем интервью спросили, как она и ее коллеги по группе « переосмыслили себя» на своем последнем альбоме «Aspiral», как было отмечено в пресс-релизе их лейбла Nuclear Blast:

«Это хороший вопрос. Я полагаю, что нам необходимо найти новый баланс между музыкой, которую мы пишем. В нашем коллективе пять разных авторов песен, у каждого свой стиль, так что это уже очень важно. Все пишут песни, и лучшие из них попадают на альбом. И мы хотели немного изменить звучание, добавив больше синтезаторных звуков и иногда немного отодвигая оркестр назад, чтобы на первый план вышла грубость гитар и риффов. Сохраняя здоровый баланс между симфонической стороной EPICA, но и металлической стороной EPICA, а затем добавляя больше синтезаторных звуков и создавая немного другую вибрацию в некоторых композициях. Потому что, например, в «Darkness Dies In Light», „Metanoia“ и «The Grand Saga Of Existence» чувствуется старая школа EPICA, но в большинстве других песен есть что-то другое. И, конечно, у вас по-прежнему есть мой голос, есть хор, есть вокал Mark'а и оркестр по-прежнему играет важную составляющую в музыке. Но я считаю, что, немного изменив это, мы смогли сделать EPICA немного более зрелой, немного более современной и не повторяющей себя с каждым альбомом».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 май 2025
father
А альбом и правда хорош. Правда до конца ещё не дослушал, но вряд ли последние треки заруинят общую картину:) 

















просмотров: 226





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