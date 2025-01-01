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*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Ozzy Osbourne

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|||| 2 май 2025

OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%



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OZZY OSBOURNE заявил, что сделает всё, что в его силах, когда выступит на своём последнем концерте этим летом. Ozzy, который не давал полноценных концертов с конца 2018 года, до того как перенёс обширную операцию на позвоночнике и узнал, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, рассказал The Guardian о предстоящем концерте:

«Я буду там, и я сделаю всё, что в моих силах. Мне ничего не остаётся, как оказаться там».

По поводу своих физических недугов Ozzy сказал:

«Я просыпаюсь утром и обнаруживаю, что что-то ещё пошло не так. Начинаешь думать, что это никогда не закончится».

По его словам, мероприятие было задумано его женой и менеджером Шэрон как нечто, что даст ему повод вставать по утрам:

«Я занимаюсь в зале, катаюсь на велосипеде, со мной в доме живёт инструктор, который работает со мной. Это тяжело — я очень долго лежал. Я лежал на спине, ничего не делая, и первое, что уходит, — это силы. Это как начать всё заново. Четыре дня в неделю ко мне приходит тренер по вокалу, чтобы поддерживать мой голос. У меня проблемы с ходьбой. У меня также проблемы с давлением из-за тромбов в ногах.

Я привык проводить на сцене по два часа, прыгать и бегать. Не думаю, что в этот раз я буду много прыгать или бегать. Возможно, я буду сидеть.

Мы сыграем всего пару песен. Я не хочу, чтобы люди думали "нас надурили", потому что это будет просто... Как бы это назвать? ...Вы услышите по несколько песен Ozzy и BLACK SABBATH».




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