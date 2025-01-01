Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 69
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 69
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
[= ||| все новости группы



*

Machine Head

*



3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!
Показать далее
| - |

|||| 3 май 2025

Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»



zoom
ROBB FLYNN в недавнем интервью обсудил незавидную задачу описания музыки своей группы в преддверии выхода нового альбома:  

«Я вообще считаю, что музыка — это нечто очень личное. Неважно, что я говорю. Я просто чувствую, что пока вы не услышите то, что мы сделали, вы либо проникнитесь этим, либо нет. Потому что я уверен, что большая часть музыки — это мгновение во времени. Я чувствую, что даже если вы любите MACHINE HEAD, я не ожидаю, что они всем понравятся. Иногда музыка просто настолько личная... Она помогает тебе справиться с ситуацией, которую ты переживаешь, или это какой-то восхитительный для тебя период. Очень многие люди потеряли девственность с альбомом [MACHINE HEAD 2007 года] «The Blackening». [ Смеется ] Этот альбом всегда будет невероятно особенным, потому что с ним произошло одно из лучших событий в их жизни. Так что я все понимаю».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 154





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом