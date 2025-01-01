3 май 2025



Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»



ROBB FLYNN в недавнем интервью обсудил незавидную задачу описания музыки своей группы в преддверии выхода нового альбома:



«Я вообще считаю, что музыка — это нечто очень личное. Неважно, что я говорю. Я просто чувствую, что пока вы не услышите то, что мы сделали, вы либо проникнитесь этим, либо нет. Потому что я уверен, что большая часть музыки — это мгновение во времени. Я чувствую, что даже если вы любите MACHINE HEAD, я не ожидаю, что они всем понравятся. Иногда музыка просто настолько личная... Она помогает тебе справиться с ситуацией, которую ты переживаешь, или это какой-то восхитительный для тебя период. Очень многие люди потеряли девственность с альбомом [MACHINE HEAD 2007 года] «The Blackening». [ Смеется ] Этот альбом всегда будет невероятно особенным, потому что с ним произошло одно из лучших событий в их жизни. Так что я все понимаю».







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