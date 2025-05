3 май 2025



SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»



SAMMY HAGAR очередной раз прояснил свои недавние комментарии о том, что он больше не хочет проводить время в турах. Бывший фронтмен VAN HALEN и MONTROSE рассказал о своей концертной программе в Лас-Вегасе «Best Of All Worlds Tour — The Residency», которая стартовала 30 апреля в Dolby Live:



«Раньше в VAN HALEN мне не нравилось, когда мы выступали четыре вечера подряд в Нью-Йорке, четыре вечера в Детройте, четыре вечера в Чикаго, четыре вечера в Сан-Франциско, четыре вечера в Лос-Анджелесе. Я думал: "Боже, я ненавижу это, потому что я чувствую себя так: "Я уже делал это прошлым вечером". Я думал о своей одежде: "Я надел её прошлым вечером", даже если она была в химчистке. "Я не могу надеть её сегодня". Так что это раздражает меня, потому что я спонтанный, мне не нравится давать одно и то же шоу каждый вечер. Так что это единственное, что меня беспокоит, — такой элемент. Но я думаю, что в Вегасе каждый раз всё иначе. И сумасшедшие фанаты, которые будут смотреть несколько вечеров подряд, всегда найдутся. Я гарантирую вам, что есть несколько человек, которые увидят все шоу, и я волнуюсь за них больше, чем за тех, кто видит это впервые. Я всё ещё очень переживаю и свожу себя с ума. Но я надеюсь, что мне понравится эта программа, и нам не придётся переезжать каждый день, и у меня будет время, чтобы каждый вечер добавлять пару новых песен в шоу, например, менять то одну, то другую песню. Потому что на гастролях этого делать нельзя. Ты собираешь чемоданы, садишься в самолёт, в машину, пытаешься перекусить, поспать. А потом ты уже на сцене и думаешь: "Чёрт возьми". Так что возможность отдохнуть будет очень кстати для парня моего возраста. Я с нетерпением жду, когда смогу продолжать выступать.



Вряд ли я снова смогу отправиться в турне. Я не хочу говорить, что ухожу на покой — я бы никогда так не сказал, — но я не знаю. Моя голова, мой разум, моё сердце и душа не говорят мне: "Давай организуем ещё одно турне в следующем году". А мой менеджер говорит о разных предложениях, потому что это шоу прошло так хорошо, что все промоутеры заявляют: "Мы хотим его. Мы хотим, чтобы он приехал в Европу". Я отвечаю: "Я не могу сказать „да“". Я хочу провести многодневную концертную программу и посмотреть, понравится ли мне это, и смогу ли я провести её на том уровне, на котором хочу. И если смогу, то, возможно, сделаю это снова».







