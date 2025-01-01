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Judas Priest

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|||| 3 май 2025

Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»



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ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о том, как эволюционировал процесс сочинения материала в коллективе за полвека:

«Идеи я называю семенами, хэви-металлическими семенами. Множество семян появляется постоянно. Я ищу свой телефон, потому что теперь эту функцию выполняет телефон, раньше я всё записывал на кассетный магнитофон. Я не потерял свой телефон, но в нём сотни идей, которые могут стать текстом, мелодией, целой песней, потому что на данном этапе моей жизни я могу делать то, что не мог делать 20, 30 лет назад. Я могу сочинить целую песню в своей голове. Я знаю, что это звучит безумно, но именно в таком состоянии я должен пребывать как музыкант, потому что у меня около 50 лет музыкального опыта. Поэтому, как только я придумал идею песни и её мелодию, я могу воссоздать всё это в своей голове вместе с вокалом. Я не могу сделать это так, как делает Glenn или Ken, или Richie, или я не могу сделать то, что делает Scott или Ian, но я хочу сказать, что это один из способов, как я лично создаю свою музыку. И это тот же самый способ, при помощи которого Glenn создаёт свои риффы, или Ken создаёт свои риффы, или Richie создаёт свои риффы прямо сейчас. Все эти семена кладутся в землю, и в конце концов это вырастает в большое металлическое дерево. Именно так оно и есть. Так что всё начинается именно так, а потом мы собираемся вместе и работаем друг с другом.

Я всегда считал, что JUDAS PRIEST с ранних лет уловили одну вещь: если вокалист сидит с двумя гитаристами, то энергии больше, идей больше, возможностей больше, и это всегда приносило дивиденды этой группе как трио, сочиняющей как трио. И мы продолжаем это делать и сейчас. Так и было — особенно с "British Steel". До "British Steel", если вы посмотрите на композиции, на авторство, так было повсеместно. В одной песне может быть Glenn, в другой — Ken и Rob, но когда мы добрались до "British Steel", мы использовали эту замечательную идею, находясь в комнате вместе, две гитары и певец, и так появляется больше возможностей, нас переполняют идеи.

Но это здорово. Музыка может прийти к вам неожиданно. Я просыпаюсь посреди ночи с идеей, и мне нужно записать её на телефон, лежащий у кровати, и я делаю заметки, потому что я забуду её, если не запишу это быстро.

Мне нравится сочинять. Это так волнительно. Мне просто нравится мысль о новой музыке, новом искусстве, новом творчестве. Это бесконечный процесс, и я так счастлив, что во мне не иссякла эта жила. Во мне всё ещё остались энергия, энтузиазм и удивление. Мне всегда интересно, что мы можем сделать дальше как группа, как JUDAS PRIEST».




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