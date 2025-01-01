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TESTAMENT открыли тур



TESTAMENT выступлением 30 апреля в Rialto Theater, Tucson, Arizona, открыли тур "An Evening With Testament", в рамках которого группа отмечает 35-летие "Practice What You Preach":



01. Practice What You Preach

02. Sins Of Omission

03. Perilous Nation (first time since 2008)

04. Greenhouse Effect

05. Time Is Coming (first time since 1990)

06. Blessed In Contempt (first time since 1990)

07. The Ballad (first time since 1991)

08. Envy Life (first time since 2011)

09. Nightmare (Coming Back To You) (first time since 1992)

10. Confusion Fusion (live debut)

11. Musical Death (A Dirge)

12. The Legacy (first time since 2011)

13. Rise Up

14. Native Blood

15. Trail Of Tears

16. Low

17. City Of Angels (live debut)

18. Drum Solo

19. First Strike Is Deadly



Encore:



20. Return To Serenity

21. Into The Pit







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