Новое видео HATE



HATE выпустили новую работу, получившую название Bellum Regiis, второго мая на Metal Blade Records. Продюсером материала выступал David Castillo (Candlemass, Carcass, Dark Tranquillity, Katatonia):



“Bellum Regiis”

“Iphigenia”

“The Vanguard”

“A Ghost Of Lost Delight”

“Rite Of Triglav”

“Perun Rising”

“Alfa Inferi Goddess Of War”

“Prophet Of Arkhen”

“Ageless Harp Of Devilry”



Видео к “The Vanguard” доступно ниже.







