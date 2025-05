сегодня



Новое видео NIGHTFALL



With Outlandish Desire to Disobey, новое видео NIGHTFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Children of Eve', выход которого состоялся второго мая на Season of Mist:



I Hate

The Cannibal

Lurking

Inside My Head

Seeking Revenge

For The Expelled Ones

The Traders of Anathema

With Outlandish Desire to Disobey

The Makhaira of the Deceiver

Christian Svengali







