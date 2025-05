сегодня



Новое видео JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео на песню "Breakthrough", которая взята из одноименного альбома, выходящего 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures. Этот трек был написан в соавторстве с Tom Hambridge (Buddy Guy, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD).



«Я чувствую, что этот альбом, «Breakthrough», знаменует собой сдвиг в стилистике записей Joe Bonamassa», — говорит Shirley. «Хотя на этой пластинке много гитарных соло, основной упор он делает на песни. Каждый раз, когда Joe берется за новый звукозаписывающий проект, он словно обращается к другой части своей обширной библиотеки музыкальных жанров из музыкального автомата в своей голове! Этот альбом - кругосветное музыкальное путешествие - от фанка LITTLE FEAT до техасского свинга, от мощного хард-рока до акустических песен в стиле певца/сонграйтера».



Трек-лист:



01. Breakthrough

02. Trigger Finger

03. I'll Take The Blame

04. Drive By The Exit Sign

05. Broken Record

06. Shake This Ground

07. Still Walking With Me

08. Life After Dark

09. You Don't Own Me

10. Pain's On Me







