KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»



KIRK WINDSTEIN в интервью "The Jasta Show" подтвердил, что DOWN активно работают над новым материалом:



«Ну, партии ударных готовы, как и почти готовы партии баса».



Далее он отметил, как менялось творчество коллектива:



«Я с Phil'ом говорили об этом в шутку и все такое, но я, например, сказал: «Чувак, в какой-то момент я думаю, что ты просто перемудрил», потому что от простоты «NOLA», где так много открытых пространств с простыми риффами и прочей хренью, он перешел к сложности многих песен на «Down III: Over The Under», где он почти поет над каждой частью песни, кроме гитарного соло или чего-то еще»



Возвращаясь к процессу написания следующего альбома DOWN, он сказал: «Мы были в [Nodferatu's] Lair [домашней студии Anselmo], и я сказал: „Я не был здесь и не писал с вами, чуваки, с тех пор, как... С тех пор, как вышел первый EP“, так что, возможно, 2011, начало 2012 года... Так что мы так долго не сочиняли вместе, что все было так ново. Я к тому, что мы собрались в пятницу, субботу и воскресенье, и, по-моему, у нас было написано семь песен. Потому что у вас есть пять чуваков, которые могут писать риффы. Я к тому, что твой барабанщик тоже может писать риффы. И Pat пишет отлично, и Phil пишет отлично. И у вас есть я и Pepper на гитаре. Так что когда у тебя есть пять человек, которые могут писать риффы — есть несколько песен, в которых мы все в какой-то степени используем рифф, или часть, или половину риффа, или нечто подобное».







