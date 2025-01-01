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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 73
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 20
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Accept

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5 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

29 апр 2025 : 		 ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома

23 фев 2025 : 		 Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее

7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

22 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры

13 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме

9 дек 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»

2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику

23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT
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Видео полного выступления ACCEPT



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Видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось третьего мая в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:

01. The Reckoning
02. Humanoid
03. Restless And Wild
04. Straight Up Jack
05. Midnight Mover
06. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man
07. Princess Of The Dawn
08. Metal Heart
09. Teutonic Terror
10. Fast As A Shark
11. Balls To The Wall




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