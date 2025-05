сегодня



Видео полного выступления ACCEPT



Видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось третьего мая в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



01. The Reckoning

02. Humanoid

03. Restless And Wild

04. Straight Up Jack

05. Midnight Mover

06. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

07. Princess Of The Dawn

08. Metal Heart

09. Teutonic Terror

10. Fast As A Shark

11. Balls To The Wall







просмотров: 135