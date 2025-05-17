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Kerry King

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|||| 17 май 2025

KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»



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KERRY KING в недавнем интервью рассказал о том, как подбирал музыкантов для своей группы:

«Прежде всего, я хотел, чтобы это были мой друзья, из моей возрастной группы. Я ничего не имею против... У меня даже нет примера, потому что я не так часто обращаю на это внимание, но иногда кто-то моего возраста попадает в группу с кем-то 25-летним. Я ничего не имею против этого, просто я не хотел этого делать. Я хотел, чтобы мы выглядели как сплочённая группа людей. И прежде всего, это была дружба. Никаких звездунов, никакой драмы за кулисами. Мы заканчиваем играть, и если кто-то ошибается, мы все над этим смеёмся. В группе отличная атмосфера. Мне чертовски весело».

По поводу того, какой совет он дал бы молодым музыкантам, которые хотели бы пойти по его стопам, Kerry сказал:

«После десятилетий, проведённых в одной и той же группе, это стало работой, это стало бизнесом. Я уже не тот человек, которым был в 20 лет. Люди взрослеют, становятся другими. Теперь, когда у меня появилась такая возможность, я понял, что играть с друзьями в группе в весёлой атмосфере гораздо важнее, чем я думал. Конечно, нужно практиковаться, находить хороших людей, но на самом деле нужно найти людей, с которыми тебе нравится быть рядом и которым нравится та же музыка, потому что если вам не нравится одна и та же музыка, это будет проблемой в будущем. Но для меня главное, о чём я говорю в интервью, — это то, что в моей группе есть мои друзья. И все они, как оказалось, хорошие музыканты. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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17 май 2025
resurgamresponses
смотри как вырулил к концу
""""это то, что в моей группе есть мои друзья. И все они, как оказалось, хорошие музыканты."""
а то друзья-друзья, в концертирующей группе важнее всего что они все профи. а потом друзья.
как там блэкмор и гиллан приходили н а сцену разными дорожками ))
и еще , Кэрри мог бы добавить:: "это мои хорошие друзья, они выполняют все, что я скажу. но при этом мои друзья".
18 май 2025
B
Bumba Records
Кэрри создает здоровую атмосферу в коллективе) 

















просмотров: 262





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