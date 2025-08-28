×
MEGADETH обещают последний альбом и тур
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
Дата :
с
по
Crimson Glory
США
Hard Rock
Heavy Metal
Progressive Metal
http://www.crimson-glory.com
Myspace:
http://www.myspace.com/crimsonglory
28 авг 2025
:
CRIMSON GLORY завершили запись
8 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления CRIMSON GLORY
24 мар 2025
:
Видео полного выступления CRIMSON GLORY
25 дек 2024
:
Профессиональное видео с выступления CRIMSON GLORY
7 окт 2024
:
Видео с выступления CRIMSON GLORY
3 апр 2024
:
Работа над новым CRIMSON GLORY кипит!
12 фев 2024
:
Гитарист CRIMSON GLORY о будущем коллектива
22 янв 2024
:
Видео с текстом от CRIMSON GLORY
25 дек 2023
:
Основатель CRIMSON GLORY не против возвращения команды
22 дек 2023
:
CRIMSON GLORY возвращаются
9 июл 2023
:
Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью
25 сен 2018
:
Переиздание CRIMSON GLORY выйдет осенью
13 май 2014
:
Арест гитариста CRIMSON GLORY был частью большой операции полиции
11 апр 2014
:
Гитарист CRIMSON GLORY попался на наркотиках
6 окт 2013
:
CRIMSON GLORY не прекратили деятельность
8 фев 2013
:
TODD LA TORRE ушел из CRIMSON GLORY
2 сен 2012
:
Демо нового трека CRIMSON GLORY
21 авг 2012
:
Видео с выступления CRIMSON GLORY
19 авг 2012
:
Видео с выступления CRIMSON GLORY
22 июн 2012
:
Новый вокалист QUEENSRŸCHE не уходит из CRIMSON GLORY
30 май 2012
:
TODD LA TORRE: "Я не ухожу из CRIMSON GLORY ради RISING WEST"
10 фев 2012
:
CRIMSON GLORY выпусят DVD
25 окт 2011
:
Видео с выступления CRIMSON GLORY
17 май 2011
:
CRIMSON GLORY рассказали о турне и новом альбоме
30 апр 2011
:
Видео с выступления CRIMSON GLORY
30 июн 2010
:
Бокс-сет CRIMSON GLORY выйдет без разрешения группы
25 май 2010
:
CRIMSON GLORY о смерти DIO
14 май 2010
:
Новый вокалист в CRIMSON GLORY
9 июл 2009
:
Умер бывший вокалист CRIMSON GLORY
27 мар 2008
:
Доступен дуэт Midnight'a и Jon'a Oliva
23 янв 2008
:
Ранние альбомы CRIMSON GLORY будут переизданы
7 ноя 2006
:
Подробности о переиздании альбомов CRIMSON GLORY
19 апр 2006
:
Подробности новых релизов CRIMSON GLORY
29 июл 2003
:
CRIMSON GLORY соберутся вновь?
сегодня
CRIMSON GLORY завершили запись
CRIMSON GLORY сообщили о том, что завершили запись долгожданного альбома:
«Альбом готов. Было много веселых моментов, а также много серьезной работы!»
28 авг 2025
J
Jack of Diamonds
ох блять, не наебитесь, особенно без Дреннинга
просмотров: 131
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
