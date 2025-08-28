Arts
Crimson Glory

28 авг 2025 : 		 CRIMSON GLORY завершили запись

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRIMSON GLORY

24 мар 2025 : 		 Видео полного выступления CRIMSON GLORY

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRIMSON GLORY

7 окт 2024 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

3 апр 2024 : 		 Работа над новым CRIMSON GLORY кипит!

12 фев 2024 : 		 Гитарист CRIMSON GLORY о будущем коллектива

22 янв 2024 : 		 Видео с текстом от CRIMSON GLORY

25 дек 2023 : 		 Основатель CRIMSON GLORY не против возвращения команды

22 дек 2023 : 		 CRIMSON GLORY возвращаются

9 июл 2023 : 		 Посмертный альбом вокалиста CRIMSON GLORY выйдет осенью

25 сен 2018 : 		 Переиздание CRIMSON GLORY выйдет осенью

13 май 2014 : 		 Арест гитариста CRIMSON GLORY был частью большой операции полиции

11 апр 2014 : 		 Гитарист CRIMSON GLORY попался на наркотиках

6 окт 2013 : 		 CRIMSON GLORY не прекратили деятельность

8 фев 2013 : 		 TODD LA TORRE ушел из CRIMSON GLORY

2 сен 2012 : 		 Демо нового трека CRIMSON GLORY

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

19 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

22 июн 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE не уходит из CRIMSON GLORY

30 май 2012 : 		 TODD LA TORRE: "Я не ухожу из CRIMSON GLORY ради RISING WEST"

10 фев 2012 : 		 CRIMSON GLORY выпусят DVD

25 окт 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

17 май 2011 : 		 CRIMSON GLORY рассказали о турне и новом альбоме

30 апр 2011 : 		 Видео с выступления CRIMSON GLORY

30 июн 2010 : 		 Бокс-сет CRIMSON GLORY выйдет без разрешения группы
CRIMSON GLORY завершили запись



CRIMSON GLORY сообщили о том, что завершили запись долгожданного альбома:

«Альбом готов. Было много веселых моментов, а также много серьезной работы!»




28 авг 2025
Jack of Diamonds
ох блять, не наебитесь, особенно без Дреннинга
просмотров: 131

