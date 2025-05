сегодня



Видео полного выступления DAVID LEE ROTH



Видео полного выступления DAVID LEE ROTH, состоявшегося в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



01. Panama (VAN HALEN song)

02. Drop Dead Legs (VAN HALEN song)

03. You Really Got Me (THE KINKS cover)

04. Unchained (VAN HALEN song)

05. Dance The Night Away (VAN HALEN song)

06. Runnin' With The Devil (VAN HALEN song)

07. Mean Street (VAN HALEN song)

08. Atomic Punk (VAN HALEN song)

09. And The Cradle Will Rock... (VAN HALEN song)

10. Jamie's Cryin' (VAN HALEN song)

11. I'm The One (VAN HALEN song)

12. Everybody Wants Some!! (VAN HALEN song)

13. Romeo Delight (VAN HALEN song)

14. Hot For Teacher (VAN HALEN song)

15. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN song)

16. Jump (VAN HALEN song)





